Устенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстенко Александр

Устенко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Устенко (Нестерова) Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устенко (Нестерова) Светлана

Рождение ребёнка
05.02.2005

Сын: Устенко Максим

Мать ребёнка: Устенко (Нестерова) Светлана

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устенко (Нестерова) Светлана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.