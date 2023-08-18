Загайнова (Бородачева) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1921
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1921
Отец: Бородачев Куприян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев ?
Рождение ребёнка
07.09.1941
Дочь: (Зайцева) Валентина
Отец ребёнка: Зайцев ?
Рождение ребёнка
1946
Сын: Загайнов Иван
Отец ребёнка: Загайнов Петр
Бракосочетание
23.06.1947
Муж: Загайнов Петр
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
25.05.1953
Рождение ребёнка
01.10.1955
Рождение ребёнка
01.03.1958
Рождение ребёнка
16.11.1965