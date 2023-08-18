Загайнова (Бородачева) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загайнова (Бородачева) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1921

Пол

Женский

Отец

Мать

1897 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

1941 г.р.
1946 г.р.
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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1921

Отец: Бородачев Куприян

Мать: Бородачева (Геливерова) Васёна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев ?

Рождение ребёнка
07.09.1941

Дочь: (Зайцева) Валентина

Отец ребёнка: Зайцев ?

Рождение ребёнка
1946

Сын: Загайнов Иван

Отец ребёнка: Загайнов Петр

Бракосочетание
23.06.1947

Муж: Загайнов Петр

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загайнов Петр

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загайнов Петр

Рождение ребёнка
25.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загайнов Петр

Рождение ребёнка
01.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загайнов Петр

Рождение ребёнка
01.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загайнов Петр

Рождение ребёнка
16.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загайнов Петр

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