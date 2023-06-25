Елютина (Барабаш) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.03.1971
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1971
Сын: Барабаш Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Елютин Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
20.09.2000
Дочь: Кваша (Елютина) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Елютин Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
30.08.2005
Сын: Елютин Эдуард Анатольевич
Отец ребёнка: Елютин Анатолий Анатольевич