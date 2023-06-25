Елютина (Барабаш) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елютина (Барабаш) Ирина Николаевна

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Место рождения

Гуково, город Гуково, Ростовская область

Дата рождения

21.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1971

Отец: Барабаш Николай Иванович

Мать: Барабаш Ольга Анатольевна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елютин Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
08.05.1971

Сын: Барабаш Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Елютин Анатолий Анатольевич

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.09.2000

Дочь: Кваша (Елютина) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Елютин Анатолий Анатольевич

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.08.2005

Сын: Елютин Эдуард Анатольевич

Отец ребёнка: Елютин Анатолий Анатольевич

Гуково, город Гуково, Ростовская область

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