Шарова (Тяпнина) Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.11.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1860 ст.
Стефанида рождена 2 ноября 1860 г., крещена 2, запись 14. Плахинской деревни крестьянин Иван Тяпнин и законная жена его Устинья Егорова, оба православные. ГААО Ф. 29 оп. 24 Д. 9 с. 523 | Госархив Арха... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1880 ст.
Кол-во лет жениха: 30 | Кол-во лет невесте: 19 | 23 января 1880 г., запись 6. Рядовой 1-ой статьи Архангельского батальона 3-ей роты Василий Михайлов Плахин, православного исповедания первым браком, 3... Показать все
Смерть
Неизвестно