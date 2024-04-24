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Шарова (Тяпнина) Степанида Ивановна

Место рождения

Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

02.11.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1860 ст.

Отец: Тяпнин Иван Богданович

Мать: Тяпнина (Пальмина) Устинья Егоровна

Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Стефанида рождена 2 ноября 1860 г., крещена 2, запись 14. Плахинской деревни крестьянин Иван Тяпнин и законная жена его Устинья Егорова, оба православные. ГААО Ф. 29 оп. 24 Д. 9 с. 523 | Госархив Арха... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
23.01.1880 ст.

Муж: Шаров Василий Михайлович

Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 30 | Кол-во лет невесте: 19 | 23 января 1880 г., запись 6. Рядовой 1-ой статьи Архангельского батальона 3-ей роты Василий Михайлов Плахин, православного исповедания первым браком, 3... Показать все
Смерть
Неизвестно
Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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