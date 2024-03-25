Щеглова (Мацнева) Валентина Митрофановна (Дмитриевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Мацнева) Валентина Митрофановна (Дмитриевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Мацнев Митрофан

Мать: Мацнева Федора Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1970

Дочь: Якушевич Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Чеботаев Николай Фёдорович

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеглов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеботаев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Чеботаев Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеботаев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Чеботаев Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботаев Николай Фёдорович

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