Щеглова (Мацнева) Валентина Митрофановна (Дмитриевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Мацнев Митрофан
Мать: Мацнева Федора Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1970
Дочь: Якушевич Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Чеботаев Николай Фёдорович
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щеглов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеботаев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Чеботаев Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеботаев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Чеботаев Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно