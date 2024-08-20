Погребова (Кункина) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погребов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелкан (Погребова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Погребов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Дорогутина (Погребова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Погребов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно