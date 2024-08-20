Погребова (Кункина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогребова (Кункина) Мария Николаевна

Погребова (Кункина) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погребов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погребов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелкан (Погребова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Погребов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Дорогутина (Погребова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Погребов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.