Широких (Скрябина) Евдокия Васильева
Место рождениядер. Прокошевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Скрябин Василий Филимонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1737
Отец ребёнка: Широких Захар Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Широких Захар Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Широких Захар Козьмин
Смерть
После 1763