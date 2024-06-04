Широких (Скрябина) Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широких (Скрябина) Евдокия Васильева

Место рождения

дер. Прокошевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1691 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Скрябин Василий Филимонов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широких Захар Козьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Широких Григорий Захаров

Отец ребёнка: Широких Захар Козьмин

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Широких Василий Захаров

Отец ребёнка: Широких Захар Козьмин

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Широких Дмитрий Захаров

Отец ребёнка: Широких Захар Козьмин

Смерть
После 1763

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