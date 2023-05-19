Орлов Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Михаил Васильев

Орлов Михаил Васильев

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Орлов Василий Петров

Мать: Орлова Авдотья Захарова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1897

Сын: Орлов Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Павлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова-Свисткова Федосья Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Евдокия Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно