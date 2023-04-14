Старковская Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1886
Сын: Старковский Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Старковский Василий Александрович
Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно