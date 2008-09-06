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Симонов Никита Антонович
Симонов Никита Антонович
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
06.09.2008
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.2008
Отец: не указан
Мать: не указана
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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