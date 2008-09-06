Симонов Никита Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Никита Антонович

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.2008

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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