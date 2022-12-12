Ирлина Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрлина Мария Степановна

Ирлина Мария Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1926

Дочь: Ирлина Ида Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ирлин Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Нина Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close