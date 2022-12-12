Ирлина Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1926
Дочь: Ирлина Ида Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ирлин Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Нина Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область