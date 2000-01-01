Рыбакова Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова Аграфена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Хватова Мария Степановна

Отец ребёнка: Рыбаков Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Степановна

Отец ребёнка: Рыбаков Степан

Смерть
1983
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