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Коженова (Трубицына) Фекла Яковлева
Коженова (Трубицына) Фекла Яковлева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1743
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Трубицын Яков Алексеев
1717 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец:
Трубицын Яков Алексеев
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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