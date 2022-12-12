Черняева Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева Вера Владимировна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

28.11.1928

Дата смерти

Около 2001

Пол

Женский

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.09.1954

Дочь: Цыбакова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Цыбаков Владимир Николаевич

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыбаков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Цыбаков Владимир Николаевич

Смерть
Около 2001
Балашиха, Балашиха, Московская область
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