Черняева Вера Владимировна
Место рождения
Дата рождения28.11.1928
Дата смертиОколо 2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1954
Дочь: Цыбакова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Цыбаков Владимир Николаевич
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыбаков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Цыбаков Владимир Николаевич
Смерть
Около 2001
Балашиха, Балашиха, Московская область