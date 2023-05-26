Моисеенко Ирина Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеенко Ирина Дорофеевна

Моисеенко Ирина Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1885

Дочь: Лимза Лемза Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Моисеенко Никифор Павлович

Рождение ребёнка
02.04.1897

Дочь: Елизавета Никифоровна

Отец ребёнка: Моисеенко Никифор Павлович

Рождение ребёнка
29.04.1900

Сын: Моисеенко Николай Никифорович

Отец ребёнка: Моисеенко Никифор Павлович

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Антон Никифорович

Отец ребёнка: Моисеенко Никифор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Иван Никифорович

Отец ребёнка: Моисеенко Никифор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Никифор Павлович

Смерть
Неизвестно