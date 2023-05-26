Моисеенко Ирина Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1885
Дочь: Лимза Лемза Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Моисеенко Никифор Павлович
Рождение ребёнка
02.04.1897
Дочь: Елизавета Никифоровна
Отец ребёнка: Моисеенко Никифор Павлович
Рождение ребёнка
29.04.1900
Сын: Моисеенко Николай Никифорович
Отец ребёнка: Моисеенко Никифор Павлович
Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенко Антон Никифорович
Отец ребёнка: Моисеенко Никифор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенко Иван Никифорович
Отец ребёнка: Моисеенко Никифор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно