Степан Саввич
Место рождения
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Савва Алексеевич
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Вера Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Гурий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно