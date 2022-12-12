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Степан Саввич

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Савва Алексеевич

Мать: Анна Ивановна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Вера Степановна

Мать ребёнка: не указана

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Гурий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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