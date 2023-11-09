Чайка Наталия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧайка Наталия Алексеевна

Чайка Наталия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1868

Дочь: Анна Артемиевна

Отец ребёнка: Чайка Артемий Данилович

Восприемники: дьякон Даниил Ефремович Ку…, Евдокия Алексеевна Кищенкова.
Место жительства
1868
Восприемник
1869
Рождение ребёнка
25.06.1870

Дочь: Параскева Артемиевна

Отец ребёнка: Чайка Артемий Данилович

Рождение ребёнка
26.08.1872

Дочь: Марфа Артемиевна

Отец ребёнка: Чайка Артемий Данилович

Восприемник
22.08.1875
Рождение ребёнка
03.02.1876

Сын: Чайка Исидор Артемиевич

Отец ребёнка: Чайка Артемий Данилович

Восприемник
21.11.1889
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайка Артемий Данилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close