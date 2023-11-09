Чайка Наталия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
30.01.1868
Дочь: Анна Артемиевна
Отец ребёнка: Чайка Артемий Данилович
Восприемники: дьякон Даниил Ефремович Ку…, Евдокия Алексеевна Кищенкова.
Место жительства
1868
Восприемник
1869
Рождение ребёнка
25.06.1870
Дочь: Параскева Артемиевна
Отец ребёнка: Чайка Артемий Данилович
Рождение ребёнка
26.08.1872
Дочь: Марфа Артемиевна
Отец ребёнка: Чайка Артемий Данилович
Восприемник
22.08.1875
Рождение ребёнка
03.02.1876
Отец ребёнка: Чайка Артемий Данилович
Восприемник
21.11.1889
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно