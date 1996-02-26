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Торопов Михаил Иванович

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Место рождения

Курская область, Ивнянский район, село Песчана

Дата рождения

01.05.1926

Дата смерти

26.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926

Отец: Торопов Иван Дмитриевич

Мать: Торопова (Руденкова) Рахиль Ивановна

Учился в Московском автородорожном интституте в Дмитрове
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова (Кошелева) Пелагея (Полина) Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1953

Дочь: Брежнева (Торопова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Торопова (Кошелева) Пелагея (Полина) Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1957

Сын: Торопов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Торопова (Кошелева) Пелагея (Полина) Ивановна

Смерть
26.02.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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