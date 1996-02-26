Торопов Михаил Иванович
Место рожденияКурская область, Ивнянский район, село Песчана
Дата рождения01.05.1926
Дата смерти26.02.1996
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926
Учился в Московском автородорожном интституте в Дмитрове
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1953
Дочь: Брежнева (Торопова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Торопова (Кошелева) Пелагея (Полина) Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1957
Сын: Торопов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Торопова (Кошелева) Пелагея (Полина) Ивановна
Смерть
26.02.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость