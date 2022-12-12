Ахтямов Ахмед-Заки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямов Ахмед-Заки

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Место рождения

Новый Баллыкуль, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1865

Дата смерти

27.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Баллыкуль, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1891 по 1921
г. Зайсан, Зайсанский р-н, Казахстан
Место жительства
С 1921 по 1937
г. Семей, Казахстан
Смерть
27.11.1937
г. Семей, Казахстан
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