Ахтямов Ахмед-Заки
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти27.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1891 по 1921
г. Зайсан, Зайсанский р-н, Казахстан
Место жительства
С 1921 по 1937
г. Семей, Казахстан
Смерть
27.11.1937
г. Семей, Казахстан