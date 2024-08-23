Морозов Николай Алексиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Фатина (Морозова) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно