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Морозов Николай Алексиевич

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Алексий Васильевич

Мать: Морозова Елена Дмитриевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Илья Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Морозов Петр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Фатина (Морозова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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