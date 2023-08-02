Тютюнникова (Лахно) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютюнникова (Лахно) Любовь

Место рождения

Морозовский, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лахно (Радуль) Иулия

Морозовский, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Морозовский, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Рак

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