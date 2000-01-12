Кирюшкина Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1914
Дата смерти12.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
12.01.2000
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область