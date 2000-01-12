Кирюшкина Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюшкина Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1914

Дата смерти

12.01.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирюшкин Михаил Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
12.01.2000
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область