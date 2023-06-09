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(Эйдельсон) Люба
(Эйдельсон) Люба
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Место рождения
Лиепая
, Liepāja
Дата рождения
1923
Дата смерти
Около 1941
Пол
Женский
Отец
?
Мать
(Готлиб) Рахель
До 1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
?
Мать:
Рахель
Лиепая
, Liepāja
Смерть
Около 1941
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