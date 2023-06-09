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(Эйдельсон) Люба

Место рождения

Лиепая, Liepāja

Дата рождения

1923

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Отец

Мать

До 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: ?

Мать: Рахель

Лиепая, Liepāja
Смерть
Около 1941