Керунова Людмила Федоровна
Место рождения
Дата рождения15.05.1948
Дата смерти24.06.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Керунов Александр Константинович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
24.06.2012