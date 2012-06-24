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Керунова Людмила Федоровна

Место рождения

Устье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.05.1948

Дата смерти

24.06.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Устье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Керунов Александр Константинович

Рождение ребёнка
07.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Керунов Александр Константинович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
24.06.2012

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