Максимова (Кретова) Надежда Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Кретов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преснякова (Максимова) Жена Ивана Александровича
Отец ребёнка: Максимов Сергей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1921
Сын: Максимов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Максимов Сергей Дмитриевич
Смерть
1968
Самара, Самара, Самарская область