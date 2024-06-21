Максимова (Кретова) Надежда Никифоровна 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимова (Кретова) Надежда Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Кретов Никифор

Мать: Кретова Феодосия Михеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Преснякова (Максимова) Жена Ивана Александровича

Отец ребёнка: Максимов Сергей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Максимов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Максимов Сергей Дмитриевич

Смерть
1968
Самара, Самара, Самарская область

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