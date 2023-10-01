Риммер Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Риммер Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Риммер Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Риммер Фёдор Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Риммер Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Риммер Фёдор Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Риммер Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Риммер Фёдор Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Риммер Валерий Фёдорович

Отец ребёнка: Риммер Фёдор Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Риммер Фёдор Давыдович

Смерть
Неизвестно

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