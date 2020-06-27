Петухова (Кострова) Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения29.02.1932
Дата смерти27.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1932
Бракосочетание
16.03.1955
Рождение ребёнка
17.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Вячеслав Иванович
Смерть
27.06.2020