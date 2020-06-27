Петухова (Кострова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Кострова) Людмила Александровна

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

29.02.1932

Дата смерти

27.06.2020

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1932

Отец: Костров Александр Федорович

Мать: Кострова Надежда Петровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
16.03.1955

Муж: Петухов Вячеслав Иванович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Вячеслав Иванович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Вячеслав Иванович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
27.06.2020
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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