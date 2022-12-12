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Ильин Сергей Николаевич

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Место рождения

Магадан, город Магадан, Магаданская область

Дата рождения

08.05.1957

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1963 г.р.

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1957

Отец: Ильин Николай Яковлевич

Мать: Ильина Галина

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
09.06.1990

Дочь: Ивлиева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Ильина Римма Алексеевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Римма Алексеевна

Лаврентия, Чукотский муниципальный район, Чукотский автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Римма Алексеевна

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