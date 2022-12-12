Ильин Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1957
Отец: Ильин Николай Яковлевич
Мать: Ильина Галина
Рождение ребёнка
09.06.1990
Дочь: Ивлиева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Ильина Римма Алексеевна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.01.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Римма Алексеевна
Лаврентия, Чукотский муниципальный район, Чукотский автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Римма Алексеевна