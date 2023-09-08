Носов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носов Николай

Мать: (Пономарёва) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Носова (Крючкова) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Мать ребёнка: Носова (Крючкова) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Носова (Крючкова) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова (Крючкова) Ирина

Смерть
Неизвестно

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