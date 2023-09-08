Носов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Носов Николай
Мать: (Пономарёва) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Носова (Крючкова) Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Мать ребёнка: Носова (Крючкова) Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Носова (Крючкова) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носова (Крючкова) Ирина
Смерть
Неизвестно