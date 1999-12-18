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Бутко Спиридон Иванович

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Место рождения

Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.01.1923

Дата смерти

18.12.1999

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1923

Отец: Бутко Иван Афанасьевич

Мать: Бутко (Тарасенко) Мария Федотовна

Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.03.1950

Сын: Бутко Валерий Спиридонович

Мать ребёнка: Бутко (Мозговая) Мария Наумовна

Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутко (Мозговая) Мария Наумовна

Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутко (Мозговая) Мария Наумовна

Чернокурья, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутко (Мозговая) Мария Наумовна

Смерть
18.12.1999

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