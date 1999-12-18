Бутко Спиридон Иванович
Место рождения
Дата рождения03.01.1923
Дата смерти18.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1923
Рождение ребёнка
08.03.1950
Сын: Бутко Валерий Спиридонович
Мать ребёнка: Бутко (Мозговая) Мария Наумовна
Рождение ребёнка
08.07.1951
Рождение ребёнка
24.10.1954
Рождение ребёнка
01.01.1957
Смерть
18.12.1999