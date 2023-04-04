Пая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
художник
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва