Ковалева Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1931

Дата смерти

07.09.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Александр Павлович

Рождение ребёнка
14.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Александр Павлович

Рождение ребёнка
14.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Александр Павлович

Смерть
07.09.2020
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
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