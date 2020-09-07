Ковалева Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1931
Дата смерти07.09.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.06.1957
Рождение ребёнка
14.04.1970
Рождение ребёнка
14.04.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.2020
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край