Барндык (Орайнен) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
25.12.1844
Отец ребёнка: Барндык Абрам Петрович
Рождение ребёнка
24.02.1856
Отец ребёнка: Барндык Абрам Петрович
Рождение ребёнка
26.10.1862
Дочь: (Барндык) Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Барндык Абрам Петрович
Смерть
Неизвестно