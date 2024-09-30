Барндык (Орайнен) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Орайнен) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1843

Муж: Барндык Абрам Петрович

Рождение ребёнка
25.12.1844

Сын: Барндык Петр Абрамович

Отец ребёнка: Барндык Абрам Петрович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1856

Сын: Барндык Адам Абрамович

Отец ребёнка: Барндык Абрам Петрович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1862

Дочь: (Барндык) Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Барндык Абрам Петрович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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