Моисеенкова Агрипина
Место рожденияПосохля
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Неизвестный Фёдор
Мать: не указана
Посохля
Бракосочетание
11.06.1880
Муж: Моисеенков Тимофей
Жуково
Рождение ребёнка
12.12.1881
Дочь: Лукерья Моисеенкова Тимофеевна
Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей
Рождение ребёнка
02.07.1882
Дочь: Моисеенкова Евфимия Тимофеевна
Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей
Рождение ребёнка
23.11.1883
Сын: Моисеенков Георгий
Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей
Рождение ребёнка
28.08.1885
Сын: Моисеенков Моисей Тимофеевич
Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей
Рождение ребёнка
17.04.1887
Сын: Моисеенков Симеон Тимофеевич
Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей
Рождение ребёнка
12.12.1889
Сын: Моисеенков Лукьян Тимофеевич
Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей
Рождение ребёнка
13.02.1894
Дочь: Моисеенкова Евфросинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей
Рождение ребёнка
01.04.1895
Сын: Моисеенков Евфим Тимофеевич
Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей
Рождение ребёнка
22.02.1897
Сын: Моисеенков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей
Смерть
Неизвестно