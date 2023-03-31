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Моисеенкова Агрипина

Место рождения

Посохля

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Неизвестный Фёдор

Мать: не указана

Посохля
Бракосочетание
11.06.1880

Муж: Моисеенков Тимофей

Жуково
Рождение ребёнка
12.12.1881

Дочь: Лукерья Моисеенкова Тимофеевна

Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1882

Дочь: Моисеенкова Евфимия Тимофеевна

Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1883

Сын: Моисеенков Георгий

Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1885

Сын: Моисеенков Моисей Тимофеевич

Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1887

Сын: Моисеенков Симеон Тимофеевич

Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1889

Сын: Моисеенков Лукьян Тимофеевич

Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1894

Дочь: Моисеенкова Евфросинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1895

Сын: Моисеенков Евфим Тимофеевич

Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1897

Сын: Моисеенков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Моисеенков Тимофей

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд
Смерть
Неизвестно