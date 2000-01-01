Feder Karl — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFeder Karl

Feder Karl

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Feder August

Мать: Feder Berta

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close