Ахмеджанова (Шакирова) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмеджанова (Шакирова) Фатима

Место рождения

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.10.1930

Сын: Ахмеджанов Малек

Отец ребёнка: Мустафин Ахмеджан Имам-Хатыйб

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафин Ахмеджан Имам-Хатыйб

Смерть
1977
с.Шубино, Сергачского р-на Горьковской
Похороны
Неизвестно
РФ, Нижегородская обл, дер. Шубино
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