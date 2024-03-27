Ахмеджанова (Шакирова) Фатима
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
?.10.1930
Сын: Ахмеджанов Малек
Отец ребёнка: Мустафин Ахмеджан Имам-Хатыйб
с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977
с.Шубино, Сергачского р-на Горьковской
Похороны
Неизвестно
РФ, Нижегородская обл, дер. Шубино