Че’чинева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧе’чинева Анна Васильевна

Че’чинева Анна Васильевна

avatar

Место рождения

д. Широковы (Верхнекамский район)

Дата рождения

17.12.1910

Дата смерти

Около 1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1910

Отец: Че’Чинев Василий Степанович

Мать: - Татьяна Михайловна

д. Широковы (Верхнекамский район)
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масленников Фёдор Демидович

Смерть
Около 1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close