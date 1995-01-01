Че’чинева Анна Васильевна
Место рожденияд. Широковы (Верхнекамский район)
Дата рождения17.12.1910
Дата смертиОколо 1995
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1910
Отец: Че’Чинев Василий Степанович
Мать: - Татьяна Михайловна
д. Широковы (Верхнекамский район)
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Масленников Фёдор Демидович
Смерть
Около 1995