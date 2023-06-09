Лавровкий (Иванов) МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1941
Отец: Лавровский ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
Мать: ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА
Бракосочетание
1972
Жена: ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
Развод
1976
Жена: ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
08.02.1987
Сын: Лавровский-Гарсия ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: ДОЛОРЕС
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ДОЛОРЕС