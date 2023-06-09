Лавровкий (Иванов) МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавровкий (Иванов) МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1941

Отец: Лавровский ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ

Мать: ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА

Бракосочетание
1972

Жена: ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Развод
1976

Жена: ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
08.02.1987

Сын: Лавровский-Гарсия ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: ДОЛОРЕС

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ДОЛОРЕС