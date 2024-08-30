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Епистимия Кузьминична

Место рождения

Тауниха, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

18.03.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Тауниха, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
21.01.1868

Муж: Поликарп Маркович

Рождение ребёнка
17.06.1869 ст.

Дочь: Агрипина Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Маркович

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1871 ст.

Дочь: Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Маркович

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1872

Дочь: Елена Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Маркович

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1873 ст.

Дочь: Епистимья Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Маркович

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1878 ст.

Сын: Кокорев Алексей Поликарпович

Отец ребёнка: Поликарп Маркович

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1881 ст.

Сын: Александр Поликарпович

Отец ребёнка: Поликарп Маркович

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
18.03.1907 ст.

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