Епистимия Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти18.03.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1868
Муж: Поликарп Маркович
Рождение ребёнка
17.06.1869 ст.
Дочь: Агрипина Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Маркович
Рождение ребёнка
21.01.1871 ст.
Дочь: Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Маркович
Рождение ребёнка
05.05.1872
Дочь: Елена Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Маркович
Рождение ребёнка
12.10.1873 ст.
Дочь: Епистимья Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Маркович
Рождение ребёнка
09.03.1878 ст.
Сын: Кокорев Алексей Поликарпович
Отец ребёнка: Поликарп Маркович
Рождение ребёнка
17.08.1881 ст.
Отец ребёнка: Поликарп Маркович
Смерть
18.03.1907 ст.