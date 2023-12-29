(Тужикова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тужикова) Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тужиков Семен Макаров

Мать: Тужикова Дария Гавриилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Николай Константинович

Отец ребёнка: Шевцов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шевцова) Тамара Контастиновна

Отец ребёнка: Шевцов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шевцова) Галина Константиновна

Отец ребёнка: Шевцов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харлова (Шевцова) Фаина Константиновна

Отец ребёнка: Шевцов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Александр Константинович

Отец ребёнка: Шевцов Константин

Место жительства
Неизвестно
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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