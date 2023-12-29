(Тужикова) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тужиков Семен Макаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевцов Николай Константинович
Отец ребёнка: Шевцов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шевцова) Тамара Контастиновна
Отец ребёнка: Шевцов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шевцова) Галина Константиновна
Отец ребёнка: Шевцов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харлова (Шевцова) Фаина Константиновна
Отец ребёнка: Шевцов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевцов Александр Константинович
Отец ребёнка: Шевцов Константин
Место жительства
Неизвестно
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно