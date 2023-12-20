Будин Венеамин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будин Александр Тимофеевич
Мать: Будина Ольга Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будина Тамара
Работа или профессия
Неизвестно
работа на заводе
Место жительства
Неизвестно
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно