Будин Венеамин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будин Венеамин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будин Александр Тимофеевич

Мать: Будина Ольга Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будина Тамара

Работа или профессия
Неизвестно
работа на заводе
Место жительства
Неизвестно
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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