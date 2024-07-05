Жеребцов Вениамин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жеребцов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жеребцов Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жеребцова) Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жеребцова) Тамара
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Жеребцова) Алевтина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно