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Жеребцов Вениамин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жеребцов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жеребцов Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жеребцова) Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жеребцова) Тамара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Жеребцова) Алевтина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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