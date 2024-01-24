Трифонов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трифонова Анна Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трифонова Анна Алексеевна
Молодилово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область