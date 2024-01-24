Трифонов Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трифонова Анна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трифонова Анна Алексеевна

Молодилово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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