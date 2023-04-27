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Володина Надежда Ильинична
Володина Надежда Ильинична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.01.1956
Пол
Женский
Отец
Спиридонов Илья Михайлович
1928 г.р.
Мать
Спиридонова Надежда Ильинична
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1956
Отец:
Спиридонов Илья Михайлович
Мать:
Спиридонова Надежда Ильинична
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