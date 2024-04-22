Влас Федоров (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Федор Максимов (Ич)
Мать: Матрена Кузьмина (Чна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Марья Власова (Вна)
Мать ребёнка: Неонила Яковлева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Агрипена Власова (Вна)
Мать ребёнка: Неонила Яковлева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокея Власова (Вна)
Мать ребёнка: Неонила Яковлева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Яковлева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1815