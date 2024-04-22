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Влас Федоров (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Федор Максимов (Ич)

Мать: Матрена Кузьмина (Чна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Марья Власова (Вна)

Мать ребёнка: Неонила Яковлева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Агрипена Власова (Вна)

Мать ребёнка: Неонила Яковлева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокея Власова (Вна)

Мать ребёнка: Неонила Яковлева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Яковлева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1815
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