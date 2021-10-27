Власова (Берчанская) Идея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Берчанская) Идея Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1935

Дата смерти

27.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1935

Отец: Берчанский Александр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1956

Сын: Власов Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
29.12.1957

Сын: Власов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Сергеевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Василий Сергеевич

Смерть
27.10.2021
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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