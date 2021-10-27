Власова (Берчанская) Идея Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1935
Дата смерти27.10.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1935
Отец: Берчанский Александр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1956
Отец ребёнка: Власов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
29.12.1957
Отец ребёнка: Власов Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.2021