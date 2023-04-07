Сергей Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Сын Елфимова Спирка Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Матрона Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Михайловна

Смерть
Неизвестно