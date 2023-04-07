Сергей Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: Сын Елфимова Спирка Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Федор Сергеевич
Мать ребёнка: Матрона Михайловна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Матрона Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Михайловна
Смерть
Неизвестно