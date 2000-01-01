Макаров Никита Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Никита Николаевич

Макаров Никита Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Макарова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Никитична

Мать ребёнка: Макарова Акулина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Макарова Акулина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close