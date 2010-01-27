Лимаренко Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения01.11.1936
Дата смерти27.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1936
Отец: Лимаренко Иван
Мать: Клавдия
Рождение ребёнка
16.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лимаренко Лидия Ивановна
Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лимаренко Лидия Ивановна
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лимаренко Лидия Ивановна
Смерть
27.01.2010
Похороны
Неизвестно