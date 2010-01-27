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Лимаренко Николай Иванович

Место рождения

Бережной, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.11.1936

Дата смерти

27.01.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1936

Отец: Лимаренко Иван

Мать: Клавдия

Бережной, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лимаренко Лидия Ивановна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лимаренко Лидия Ивановна

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лимаренко Лидия Ивановна

Смерть
27.01.2010
Дивноморское, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Дивноморское, город-курорт Геленджик, Краснодарский край