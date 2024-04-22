Ярмак (Шимко) Евлампия Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения08.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1874
Отец: Шимко Ерофей Кириллович
Мать: Шимко Анна Ивановна
Бракосочетание
24.01.1893
Рождение ребёнка
22.01.1895
Сын: Ярмак Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ярмак Ефимий Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1897
Дочь: Гришко Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Ярмак Ефимий Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1900
Отец ребёнка: Ярмак Ефимий Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1903
Сын: Ярмак Павел Ефимович
Отец ребёнка: Ярмак Ефимий Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1905
Дочь: Дерека Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Ярмак Ефимий Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1908
Дочь: Бутко Ефросиния Ефимовна
Отец ребёнка: Ярмак Ефимий Иванович
Смерть
Неизвестно