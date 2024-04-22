Ярмак (Шимко) Евлампия Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмак (Шимко) Евлампия Ерофеевна

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Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

08.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1874

Отец: Шимко Ерофей Кириллович

Мать: Шимко Анна Ивановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Ярмак Ефимий Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.01.1895

Сын: Ярмак Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ярмак Ефимий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1897

Дочь: Гришко Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Ярмак Ефимий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1900

Сын: Ярмак Феодосий Ефимович

Отец ребёнка: Ярмак Ефимий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.02.1903

Сын: Ярмак Павел Ефимович

Отец ребёнка: Ярмак Ефимий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1905

Дочь: Дерека Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Ярмак Ефимий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1908

Дочь: Бутко Ефросиния Ефимовна

Отец ребёнка: Ярмак Ефимий Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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